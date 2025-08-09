recherche
"13h15 le samedi" : Yves-Marie Le Bourdonnec, un boucher à la campagne ce 9 août 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025 562
"13h15 le samedi" : Yves-Marie Le Bourdonnec, un boucher à la campagne ce 9 août 2025 sur France 2

Ce 9 août 2025 dans "13h15 le samedi", France 2 rediffusera « Un boucher à la campagne », un portrait signé Bertrand Jeanneau, Pierre Duyckaerts, Killian Mourcou et Alexandre Adam.

Quitter les beaux quartiers parisiens pour faire revivre une boucherie dans un village, dans la Nièvre, tel est le défi un peu fou que s'est lancé Yves-Marie Le Bourdonnec, considéré comme la superstar des bouchers.

Il est peut-être la plus grande star dans son domaine, la boucherie. Il comptait parmi ses clients des célébrités comme Johnny Hallyday ou, plus récemment, la famille Mbappé. Yves-Marie Le Bourdonnec a fondé un véritable empire, sans jamais perdre de vue ce qui a fait son succès.

En effet, celui qui avait des établissements dans les plus beaux quartiers de la capitale a toujours eu comme priorité la qualité de la viande ainsi que le croisement de différentes races bovines, toujours dans cette quête d'excellence.

Les équipes de "13h15 le samedi" l'ont suivi dans son nouveau défi : faire revivre une boucherie à la campagne.

Tout le monde croyait qu’il avait disparu, rangé ses couteaux. Mais il y a deux ans, Yves-Marie Le Bourdonnec quittait Paris et ses boutiques pour se mettre au vert, tout recommencer à zéro, afin de retrouver ce qui fait l’essence de son métier.

Il a gardé la passion du métier intacte et s’est installé dans un village de la Nièvre, Bouhy, 460 habitants, où il passe son temps derrière un billot. Il a voulu faire revivre un commerce, une boucherie qui allait disparaître.

L'établissement comprend également un café-restaurant et juste devant, une pompe à essence. Un lieu de vie pour cette petite commune du centre de la France.

Dernière modification le samedi, 09 août 2025 11:08
Suivez nous...

