"20h30 le dimanche", l'entretien avec Hélène Vincent et Lorène Vivier à revoir ce 10 août 2025 sur France 2

Dimanche 10 août 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse vous proposera de revoir le numéro de "20h30 le dimanche" avec Hélène Vincent et Lorène Vivier.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 10 août 2025 :

L'entretien • Hélène Vincent

Laurent Delahousse rencontre Hélène Vincent, une actrice aussi discrète que directe.

Le grand public l’a découverte en 1988 dans le rôle de la mère de famille bourgeoise du Nord de la France dans le film d’Etienne Chatiliez "La vie est un long fleuve tranquille" pour lequel elle a remporté un César. Depuis, elle n’a cessé de tourner, souvent dans des seconds rôles, mais toujours savoureux.

À plus de 80 ans, elle parle de son métier avec une lucidité et une franchise rares, et évoque notamment l’évolution de la place des femmes dans un milieu qu’elle estime encore trop sexiste.

Elle rejoint ensuite une jeune femme, Lorène Vivier, atteinte de la maladie de Charcot. Son livre « La vie est belle, essaie-la ! » (éd. Trédaniel, 2025) est une leçon de vie, et une invitation à profiter de chaque instant.