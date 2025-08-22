recherche
Infos

Jean-Luc Mélenchon invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 22 août 2025 325
Jean-Luc Mélenchon invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025

Samedi 23 août 2025, Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie, sera l'invité du Journal de 13 Heures de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray.

Du 21 au 24 août 2025, le « Domaine Ō Lac » à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, est le cœur battant de la vie politique française, accueillant les Amfis d’été de La France insoumise (LFI).

Ces journées de rentrée politique, incontournables pour le mouvement, rassemblent des milliers de militants, d’élus et de sympathisants autour d’un programme riche et dense.

Au lendemain de son discours très attendu qui a tracé les perspectives pour le mouvement et a donné le ton pour l'année politique à venir, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025.

En direct, le co-président de l’Institut La Boétie, répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray.

 

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

22 août 2025 - 22:02

Sur le même thème...

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire Jean-François André sur RMC Découverte dimanche 24 août 2025

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Jean-François André sur RMC Découverte dimanche 24 août 2025

22 août 2025 - 15:31

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reporta…

22 août 2025 - 22:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL