Jean-Luc Mélenchon invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025

Samedi 23 août 2025, Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie, sera l'invité du Journal de 13 Heures de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray.

Du 21 au 24 août 2025, le « Domaine Ō Lac » à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, est le cœur battant de la vie politique française, accueillant les Amfis d’été de La France insoumise (LFI).

Ces journées de rentrée politique, incontournables pour le mouvement, rassemblent des milliers de militants, d’élus et de sympathisants autour d’un programme riche et dense.

Au lendemain de son discours très attendu qui a tracé les perspectives pour le mouvement et a donné le ton pour l'année politique à venir, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025.

En direct, le co-président de l’Institut La Boétie, répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray.