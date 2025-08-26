recherche
"Télématin" mercredi 27 août 2025, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025
"Télématin" mercredi 27 août 2025, les invités de Louise Ekland & Adrien Rohard sur France 2

Louise Ekland & Adrien Rohard vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 27 août 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 27 août 2025 :

07:15 Antoine Vassas, rédacteur en chef vidéo de L'Étudiant.

07:40 Les 4 vérités : Raphaël Glucksmann, député européen, co-président de Place Publique.

08:15 Karine Joly et Greg Crozier, parachutistes et détenteurs d’un nouveau record du monde.

