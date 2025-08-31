Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 1er septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.
Les invités reçus lundi 1er septembre 2025 :
07:40 En toute franchise
Jean-Michel Blanquer, ancien Ministre de l’Education nationale.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité communiqué par la chaîne...