"Télématin" jeudi 4 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 4 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 4 septembre 2025 :

07:15 Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité.

07:40 Les 4 vérités : Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée Nationale et député des Landes.

09:00 Jean-Luc Lemoine, humoriste, comédien, scénariste, chroniqueur et animateur de radio et de télévision.