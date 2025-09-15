recherche
"Télématin" mardi 16 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

lundi 15 septembre 2025
"Télématin" mardi 16 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 16 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 16 septembre 2025 :

07:15 Charly Peyronnet, témoin du documentaire “Boire” diffusé le 16 septembre dans « La soirée continue » sur France 2, à partir de 21:05.

07:40 Les 4 vérités : Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.

09:00 Paul Belmondo, acteur et pilote automobile.

