"Télématin" mardi 16 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 16 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 16 septembre 2025 :

07:15 Charly Peyronnet, témoin du documentaire “Boire” diffusé le 16 septembre dans « La soirée continue » sur France 2, à partir de 21:05.

07:40 Les 4 vérités : Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.

09:00 Paul Belmondo, acteur et pilote automobile.