Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 16 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 15 septembre 2025
Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 16 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Mardi 16 septembre 2025 à partir de 06:55, Bruce Toussaint, accompagné de ses chroniqueurs, présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités reçus mardi 16 septembre 2025 :

07:35 En toute franchise

Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le lundi, 15 septembre 2025 21:00
Publié dans Infos, Invités des émissions, Mardi
