Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 16 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Bruce Toussaint et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.
Les invités reçus mardi 16 septembre 2025 :
07:35 En toute franchise
Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger.
09:15 L'interview du petit-déjeuner
Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.