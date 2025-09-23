recherche
"Télématin" mercredi 24 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025
"Télématin" mercredi 24 septembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 24 septembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 24 septembre 2025 :

07:15 Mathieu Allouch, steward, auteur du « Guide anti-stress de l'avion » chez Gallimard.

07:40 Les 4 vérités : Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée Nationale.

09:00 Pierre Arditi.

mardi, 23 septembre 2025
