Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 13 octobre 2025, les invités de Bruce Toussaint

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.
Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.
Les invités reçus lundi 13 octobre 2025 :
07:35 En toute franchise
Marylise Léon, Secrétaire Générale de la CFDT.
08:10 En toute franchise
Jordan Bardella, président du Rassemblement National.