"Les rencontres de 20h30" avec Audric De Oliveira, pianiste virtuose, ce 23 janvier 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 23 janvier 2026 163
"Les rencontres de 20h30" avec Audric De Oliveira, pianiste virtuose, ce 23 janvier 2026 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 23 janvier 2026 sur France 2, le portrait d'Audric De Oliveira, un pianiste virtuose de 33 ans au parcours singulier.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Audric, la loge du pianiste

"Les rencontres de 20h30" raconte le quotidien singulier d'un artiste, Audric De Oliveira. Le jour, ce jeune homme de 33 ans sort les poubelles et distribue plis, courriers et colis dans l’immeuble parisien dont il est le concierge depuis deux ans. Un métier qui lui permet le soir, dès qu’il le peut, de composer et interpréter ses partitions classiques au piano…

Et dans cette petite loge de quelques mètres carrés à peine, ce virtuose qui a fréquenté les conservatoires du monde entier (Tokyo, New York, Berlin) se prépare aussi à un prochain concert public, tout en dispensant, notamment aux habitants de son immeuble, des cours de piano…

Une rencontre signée Romain Potocki et Morgane Le Proust.

Dernière modification le vendredi, 23 janvier 2026 18:00
Publié dans Magazines
