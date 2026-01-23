"Auschwitz, des survivants racontent" sur France 5 dimanche 25 janvier 2026

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 21:05, France 5 rediffusera la série documentaire "Auschwitz, des survivants racontent" qui raconte l’histoire de la déportation à Auschwitz – uniquement par ceux qui y étaient, de leur perspective, celles de jeunes gens dans l’Europe occupée.

Tous sont juifs. Tous portent un numéro tatoué sur l’avant-bras. Tous ont été déportés à Auschwitz. Tous ont un jour raconté. C’était en 2006.

Pour les 80 ans de la découverte du camp, ces cinq documentaires proposent de retracer l’histoire de la déportation à Auschwitz à travers les récits de 44 rescapés.

Ils sont nés en Pologne, en Allemagne, en Belgique, en Roumanie, en Hongrie ou en France… Ils vont nous plonger dans leurs souvenirs d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes dans l’Europe occupée jusqu’à leur déportation à Auschwitz.

Ces détenus du plus grand camp de concentration nazi vont devenir les témoins de l’extermination des Juifs.

Ces 44 survivants vont raconter leurs histoires et celles de ceux qui sont restés là-bas. De cette multitude de récits individuels surgira alors le tableau d’un centre de mise à mort industriel : Auschwitz, symbole absolu de destruction des Juifs d’Europe.

21:10 Épisode 1 La persécution

Comment des jeunes femmes et des jeunes hommes vont avec leur famille se retrouver du jour au lendemain exclus, traqués, arrêtés dans l’ensemble de l’Europe occupée du simple fait d’être Juif pour être ensuite tous déportés loin de chez eux vers un seul et même lieu.

21:55 Épisode 2 La déportation

Les déportés arrivent au camp. Au milieu des voies ferrées, les familles sont séparées. Ceux qui entrent au camp passent à la tonte puis au tatouage. La découverte des cheminées d’où s’échappent des flammes interrogent les nouveaux détenus. De quoi s’agit-il ? Où sont passés les personnes âgées et les enfants qui étaient dans les wagons ?

22:35 Épisode 3 Le camp



C’est la découverte de l’univers concentrationnaire : le travail forcé brutal, la violence quotidienne, la faim, la soif, la maladie et la mort omniprésente. Chacun doit trouver comment survivre.

23:15 Épisode 4 L'exermination

Comment les déportés dans le camp de concentration deviennent les rares témoins de l’extermination de masse.

23:35 Épisode 5 La vie après



Comment sort-on d’Auschwitz, comment se reconstruire ? Comment parler de cette expérience ultime et aussi comment la transmettre ?

Une série documentaire réalisée par Catherine Bernstein.