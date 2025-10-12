"Télématin" lundi 13 octobre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 13 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 13 octobre 2025 :

07:15 Général Dominique Trinquand et Mahor Chiche, secrétaire général du collectif 7 octobre.

07:40 Les 4 vérités : Manuel Bompard, coordinateur national de La France Insoumise, député de Marseille.

07:45 Général Dominique Trinquand et Yonathan Arfi, président du CRIF.

09:00 François Civil.