"Télématin" mardi 14 octobre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 14 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 14 octobre 2025 :

07:15 Maxime Carsel, journaliste et documentariste, auteur du livre « Un poison nommé saumon » aux Éditions du Rocher.

07:40 Les 4 vérités : Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan.

09:00 Lorie Pester.