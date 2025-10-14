recherche
"L'Événement" spéciale crise politique jeudi 16 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 14 octobre 2025 97
"L'Événement" spéciale crise politique jeudi 16 octobre 2025 sur France 2

Jeudi 16 octobre 2025, en direct après le Journal de 20 Heures de France 2, Caroline Roux présentera un numéro de "L"Événement" qui sera consacré à la crise politique.

Après Lecornu I, Lecornu II. Et déjà la menace de censure. Après une folle semaine politique, comment sortir de la confusion ? Trois premiers ministres depuis un an. La crise politique ouverte par le résultat des Législatives de 2024 est-elle partie pour durer ? Sommes-nous condamnés à l’instabilité ou à l’impuissance politique ?

Dissolution ? Élection présidentielle anticipée ? Chacun a sa proposition.

Un budget sera-t-il trouvé dans les délais ? Quelles conséquences pour l’économie française ?

Des responsables politiques, des acteurs économiques répondront aux questions de Caroline Roux. Des experts apporteront leur éclairage sur cette situation politique inédite.

Les invités, qui seront communiqués prochainement, répondront également aux questions des téléspectateurs via le site de franceinfo.fr.

En conséquence, les magazines de l'information, "Envoyé spécial", "Complément d'enquête" et "Nous, les Européens" seront diffusés jeudi 23 octobre 2025.

