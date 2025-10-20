"Télématin" mardi 21 octobre 2025, les invités de Louise Ekland & Samuel Ollivier sur France 2

Louise Ekland & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mardi 21 octobre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mardi 21 octobre 2025 :

07:15 Vincent Sizaire, maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières.

07:40 Les 4 vérités : Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis.

08:15 Arthur Jugnot.