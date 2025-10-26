"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 26 octobre 2025 sur France 2

Dimanche 26 octobre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 26 octobre 2025 :

L'entretien • Valérie Lemercier

A la fois actrice, réalisatrice, scénariste, humoriste et chanteuse, Valérie Lemercier est une artiste aux multiples talents, qui excelle pour inventer et incarner des personnages aussi attachants et que décalés.

Fille d’agriculteurs normands, comment a-t-elle trouvé sa voie dans ce métier ? D’où lui vient cette inspiration qui lui permet de dépeindre, avec tant d’esprit, la comédie humaine et ses travers ?

À l'occasion de son retour, depuis le 15 octobre, dans un seule-en-scène au Théâtre Marigny, Laurent Delahousse emmène Valérie Lemercier en balade dans les rues de Paris la nuit, et au petit matin dans l'effervescence du marché de Rungis.

Un portrait intime et inédit à découvrir dans "20h30 le dimanche" ce soir sur France 2.