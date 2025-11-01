recherche
Infos

"13h15 le samedi" du 1er novembre 2025 sur France 2 : Devenir médecin à 67 ans

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 110
"13h15 le samedi" du 1er novembre 2025 sur France 2 : Devenir médecin à 67 ans

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 1er novembre 2025 sur France 2, la rediffusion de « Devenir médecin à 67 ans », un reportage d'Anne-Claire Danel, David Geoffrion et Guillaume Salasca.

Après avoir abandonné ses études de médecine pendant trente ans, Bernard Pino les a reprises et a été diplômé à 67 ans. Rencontre avec cet homme au parcours atypique, qui exerce aujourd'hui tout seul sur l'île bretonne.

À l'âge où certains partent à la retraite, Bernard Pino a fait un pari fou : il a tenu à terminer ce qu'il avait commencé trente ans plus tôt. Le bac en poche, le Breton avait entrepris des études de médecine, mais pour des raisons financières, il avait été contraint d’arrêter en sixième année.

À 59 ans, devenu père de quatre enfants, il décide de revenir à sa première vocation, contracte un prêt étudiant, reprend ses études de médecine et devient le plus vieil interne de France.

Une fois diplômé, le jeune docteur en médecine de 67 ans n’a pas choisi la facilité : un mois sur deux, il est le seul médecin de l’île de Sein, au large de la pointe du Raz, où vivent 200 habitants. Et assure des gardes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 10:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Infos
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

01 novembre 2025 - 10:54

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; samedi 1er novembre 2025 sur TF1 : Sur la route à travers le monde (vidéo)

"Grands Reportages" samedi 1er novembre 2025 sur TF1 : Sur la route à travers le monde (vidéo)

01 novembre 2025 - 10:51

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa …

31 octobre 2025 - 21:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...