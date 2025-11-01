"13h15 le samedi" du 1er novembre 2025 sur France 2 : Devenir médecin à 67 ans

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 1er novembre 2025 sur France 2, la rediffusion de « Devenir médecin à 67 ans », un reportage d'Anne-Claire Danel, David Geoffrion et Guillaume Salasca.

Après avoir abandonné ses études de médecine pendant trente ans, Bernard Pino les a reprises et a été diplômé à 67 ans. Rencontre avec cet homme au parcours atypique, qui exerce aujourd'hui tout seul sur l'île bretonne.

À l'âge où certains partent à la retraite, Bernard Pino a fait un pari fou : il a tenu à terminer ce qu'il avait commencé trente ans plus tôt. Le bac en poche, le Breton avait entrepris des études de médecine, mais pour des raisons financières, il avait été contraint d’arrêter en sixième année.

À 59 ans, devenu père de quatre enfants, il décide de revenir à sa première vocation, contracte un prêt étudiant, reprend ses études de médecine et devient le plus vieil interne de France.

Une fois diplômé, le jeune docteur en médecine de 67 ans n’a pas choisi la facilité : un mois sur deux, il est le seul médecin de l’île de Sein, au large de la pointe du Raz, où vivent 200 habitants. Et assure des gardes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.