"Grands Reportages" samedi 1er novembre 2025 sur TF1 : Sur la route à travers le monde (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Sur la route à travers le monde », un document signé Sophie Laîné.

Ces dernières années, les ventes de camping-cars ont explosé en France et dans toute l’Europe. Sur la seule année 2021, 31 000 véhicules de loisirs se sont vendus, soit 23% de plus que l’année précédente. Camping-cars mais aussi vans et autres fourgons aménagés : plus de 500 000 véhicules de loisirs circulent aujourd’hui dans l’hexagone.

Envie de nature, de voyager sans contraintes, pendant un an, une équipe de “Grands Reportages” a suivi de nouveaux adeptes. Ils vont découvrir ce sentiment de liberté mais aussi de nouvelles contraintes qu’ils n’avaient pas toujours prévu.

A Chartres, Clément et Amélie ont décidé de changer de vie et de partir à l’aventure ! Avec leurs enfants Lucas et Nina, ils vont sillonner l’Europe pendant 3 ans à bord d’un ancien camion de transport de chevaux. « Au début, Clément m’a dit : « viens, on va faire le tour du monde ». J’ai pris ça un peu à la rigolade et puis j’ai dit : « après tout pourquoi pas ! », raconte Aurélie. Lits superposés, coin cuisine, douche… ils l’ont aménagé eux-mêmes en 4 mois. Mais sur la route, ils vont découvrir que cohabiter à quatre dans 20m2 et assurer l’école des enfants au jour le jour n’est pas si simple. Et qu’emprunter les petites routes d’Italie ou de Slovénie à bord d’un poids-lourd de 12 tonnes peut s’avérer périlleux. Leur voyage à travers 27 pays sera-t-il à la hauteur de leurs espoirs ?

Agriculteurs retraités de Vendée, Anne-Marie et Bruno viennent tout juste d’acheter leur premier camping-car. Et cette année, ces novices se lancent dans un incroyable périple : 1000 kilomètres tout autour de l’île de Beauté ! De Bastia à Ajaccio, en passant par Corte, le circuit concocté par Annick va leur permettre de découvrir les secrets de la Corse à un prix défiant toute concurrence : 1250 euros par personne pour 5 semaines. « Ce camping-car, cela représente la liberté, le fait de prendre son temps. C’est notre objectif », explique Anne-Marie. Mais ce road-trip ne s’annonce pas si reposant pour le couple, qui va devoir apprendre à vivre et à se déplacer dans un camping-car, entre galères du quotidien, budget carburant à surveiller et conduite délicate sur les petites routes escarpées des montagnes corses.

Enfin, des artisans surfent sur cet engouement pour les véhicules de loisirs, en particulier pour les vans et les fourgons. Comme Éric et son fils Nathanaël, passionnés de ces véhicules vintages et qui ont décidé d’en faire leur activité professionnelle : « On a vraiment l’impression de faire un retour dans le passé, dans les années 60. C’est presque un véhicule thérapeutique. », expliquent-ils. Leur nouveau défi : aménager un ancien bus scolaire en une maison roulante. Un modèle unique avec panneau solaire, lit bébé, machine à laver séchante, rangements astucieux et même un hamac ! Leurs clients, Simon et Geneviève, ne verront le résultat qu’à la livraison. Avec leurs 3 enfants et leur chien, ils partent bientôt pour un tour du monde dans ce drôle de véhicule !