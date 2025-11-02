"Grands Reportages - Changement de propriétaires" dimanche 2 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 2 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera le troisième épisode de la 4ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Mélanie Dalsace et Daphné Mistral-Bernard.

C'est une nouvelle saison qui commence pour cette série phare de "Grands Reportages", la quatrième. Quatre nouveaux épisodes de « Changement de propriétaires » plein de projets, d'espoirs, de rebondissements et d'émotions.

Chaque année en France, environ un million de transactions immobilières sont signées. Et quand vient le moment de vendre ou d'acheter, c'est plus qu'une maison, un appartement ou un local qui change de mains. À chaque fois, c'est une aventure avec ses espoirs et ses épreuves.

Pendant plus d'un an, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi des femmes, des hommes, des couples, des familles... qui font le grand saut.

Dans ce troisième épisode :

En Alsace, Pierre et Ludivine partagent la même passion pour les animaux "On a 7 chevaux, celles qui sont ici et encore 2 autres sur un pré un peu plus loin" des chevaux mais aussi 8 chiens. Pour l'instant ils vivent dans un pavillon avec leur fils Eden mais rêvent de déménager pour pouvoir héberger tout le monde sous le même toit. Ils ont repéré à huit cents kilomètres de chez eux un corps de ferme avec des terres pour 250 000 euros, un prix inimaginable dans leur région. La ferme est en Mayenne, l'endroit leur plaît. Le prix est dans leur budget. Mais ils hésitent. Il y a beaucoup de travaux à prévoir. Des travaux qu'ils feraient eux même s'ils achètent. Le chantier d'une vie !

En Ardèche à Annonay pour Maxime et Coralie la rénovation de la Banque de France tourne au cauchemar. La ville a connu les inondations les plus importantes de son histoire. Au sous-sol la salle des coffres a été touchée, pour ne pas perdre de temps ils décident de commencer les travaux au premier étage. Ils s'attaquent aux anciens appartements du directeur ou ils ont décidé d'y installer les dortoirs de l'auberge de jeunesse. Mais à cause des inondations le chantier a pris du retard et le budget dépasse largement les prévisions. Malgré les difficultés Coralie conserve le sens de l'humour. Mais la réalité est qu'ils doivent être prêts aux premiers jours de l'été pour accueillir leurs clients.

En Alsace à Sélestat un bâtiment classé, est à vendre. Une winstub, une des plus vieilles auberges de la ville. Lucas, un chef étoilé de la région, est intéressé. L'auberge est fermée depuis des années et toutes les pièces ont été mises à nues sauf l'entrée ou des fresques murales ont été conservées. Mais l'ancienne winstub est peut-être une bonne affaire car le fonds de commerce est gratuit. Après huit ans d'inactivité, il a perdu toute valeur. Le couple a été séduit par la vieille auberge mais les travaux s'élèvent à près de 500.000 euros ! Le couple se lance dans l'aventure mais les contraintes s'accumulent. Malgré toutes ses contraintes, Lucas espère pouvoir redonner vie à la plus vieille auberge de Sélestat dans quatre mois. Avant l'été.

A Annecy Marcel et Severine vivent dans une location de 50 m2, et dans cinq mois, ils accueilleront leur deuxième enfant et rêvent de devenir propriétaires. A Annecy le prix moyen du m2 atteint les 6000 euros. Avec un budget maximum de 330 000 euros, trouver une maison dans la région est quasiment mission impossible. Mais ils ont peut-être trouvé une solution grâce à une conseillère immobilière "En faisant des travaux d'isolation, de la toiture, il y a une participation de l'état pour faire ces travaux-là." Ils visitent une maison où la toiture et l'isolation sont entièrement à refaire. Grâce à la prime financée par l'état Séverine et Marcel décident d'acheter et de faire le maximum de travaux eux-mêmes comme de se débarrasser des tuiles amiantées de la toiture.