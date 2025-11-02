recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 2 novembre 2025 sur France 2

Dimanche 2 novembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 2 novembre 2025 :

La Story Anne-Sophie Pic

Cette semaine, "20h30 le dimanche" se penche sur le destin d’une femme devenue l’une des cheffes les plus célèbres au monde : Anne-Sophie Pic. Elle a grandi à Valence (Drôme), dans les cuisines d’un établissement familial. Des étoiles qu’on décroche, qu’on se transmet et qu’on perd aussi.

Ce n’était pas à elle de reprendre le flambeau du restaurant mais la vie en a décidé autrement. Avec, comme boussole, ses souvenirs d’enfance et les odeurs des plats préparés par son père, elle s'est battue pour amener l'enseigne au sommet de la gastronomie française. De la Drôme jusqu'à Bangkok…

Un portrait signé Eventhia Lachaud, Yvan Martinet, Jean-Charles Guichard, Valeria Ghiri, Elise Leygnier et Thomas Courcelles.

