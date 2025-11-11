"Télématin" mercredi 12 novembre 2025, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 12 novembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 12 novembre 2025 :

07:15 Yves Lévi, professeur en santé publique et auteur de « Tout savoir sur l’eau du robinet » CNRS éditions

07:40 Les 4 vérités : Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités.

09:00 Pascal Elbé.