"Grands Reportages" : Objectif tout plaquer, dimanche 23 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 23 novembre 2025 à 14:50, TF1 rediffusera dans "Grands Reportages" le 2ème épisode de la série documentaire « Objectif : tout plaquer » réalisée par Eric Lemasson et Alexandre Gosselet.

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer, s’envoler loin de la vie qu’il mène pour repartir à zéro ailleurs ou se reconvertir, dans un tout autre métier. Quand on est seul, c’est déjà un pari risqué, alors lorsque qu’une famille décide de sauter le pas, c’est une sacrée aventure qui l’attend.

Pendant près de 2 ans une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces familles qui changent de cap. A travers leurs portraits cette série en deux épisodes explore les joies et les difficultés de ce défi.

Episode 2

Après avoir quitté leur travail, leur famille, leurs amis, Michaël et Myriam découvrent la vie sur un atoll. Il est temps à présent pour Michaël et Myriam de se débrouiller seuls et accueillir les premiers touristes, faire face à quelques surprises, notamment la gestion de l’eau. Mika pensait avoir tiré un trait sur son ancienne activité dans les BTP, mais l’ancien chef d’entreprise a fait venir sur son île (presque) déserte un engin de chantier. « J’ai toujours aimé les engins, je commence par construire une barrière anticyclonique, le rythme est tranquille, après je vais me baigner », sourit Michaël.

Pendant ce temps, à Guérande, en Loire-Atlantique, tout change aussi pour les apprentis maraîchers. Après presque deux ans de labeur, Roxanne et Nicolas vont-ils enfin récolter les fruits (et les légumes) de leur pari risqué ? Le clou de leur installation serait un réseau d’irrigation, mais ils collectionnent les déboires. « Je n’aurais jamais imaginé qu’arroser des légumes dans des serres supposait autant de soucis, d’efforts, et d’argent », concède Roxanne. Pourtant, peu à peu, elle se sent « une vraie maraîchère, pas seulement quelqu’un qui change de vie ».

Enfin, en Colombie, Thomas "le gringo de Medellin" poursuit sa mutation pour parvenir à ouvrir son auberge dans la favela Comuna 13. Confiant, il pensait l’ouvrir rapidement, mais les obstacles sont nombreux dans cette ville qui fut autrefois la plus dangereuse de Colombie. « Jai grillé toutes mes économies, je suis fauché », explique-t-il sans pour autant renoncer à son rêve.