"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 23 novembre 2025 sur France 2

Dimanche 23 novembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 23 novembre 2025 :

L'invitée • Jodie Foster

La genèse avec Taxi Driver, le frisson de l’agent Clarice Starling face à Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, deux Oscars, une histoire hollywoodienne mais aussi francophile... Jodie Foster est devenue une actrice iconique.

À l’occasion de la sortie du film « Vie privée » de Rebecca Zlotowski, dans lequel elle joue en français, elle est l’invitée exceptionnelle de "20h30 le dimanche".

Son statut d’enfant star, ses films marquants, ses engagements, son lien fort avec la France : elle réagit aux images clés de sa carrière et se livre à Laurent Delahousse.