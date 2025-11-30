recherche
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 30 novembre 2025
Dimanche 30 novembre 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 30 novembre 2025 :

L'entretien Aya Nakamura

À l’occasion de la sortie de son nouvel album "Destinée", Aya Nakamura sera au côté de Laurent Delahousse pour une rencontre inédite au musée d’Orsay.

La chanteuse franco malienne dont la performance à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a parfait sa stature internationale, remplira le Stade de France pour trois concerts consécutifs les 29, 30 et 31 mai 2026.

Face à l'écran Camille Cottin

Elle est à l’affiche du film "Les enfants vont bien" de Nathan Ambrosioni dont la sortie est prévue le 3 décembre au cinéma.

La comédienne présidera aussi le 27 février 2026, la 51ème cérémonie des César sur la scène de l'Olympia.

Le live Santa

La chanteuse Santa sera en direct sur le plateau de "20h30 le dimanche" pour une version piano voix de son titre Popcorn salé, quelques jours avant le lancement de la 39ème édition du Téléthon dont elle est la marraine cette année.

Dernière modification le dimanche, 30 novembre 2025 14:18
Publié dans Infos, Invités des émissions, Dimanche
Suivez nous...