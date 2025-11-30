"Télématin" lundi 1er décembre 2025, les invités de Johanna Ghiglia & Damien Thévenot sur France 2

Johanna Ghiglia et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 1er décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 1er décembre 2025 :

07:15 Maître Fares Aidel Sehili, avocat spécialisé en droit pénal

07:40 Les 4 vérités : Roland Lescure, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

09:00 Max Boublil.