"Télématin" mercredi 3 décembre 2025, les invités de Johanna Ghiglia & Damien Thévenot sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 440
Johanna Ghiglia et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 3 décembre 2025 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 3 décembre 2025 :

07:15 Jean-Michel Bertrand, photographe, cinéaste animalier et réalisateur spécialiste du loup.

07:40 Les 4 vérités : Eric Ciotti, président du groupe UDR (Union des droites pour la République), député des Alpes-Maritimes.

09:00 Didier Barbelivien.

Dernière modification le mardi, 02 décembre 2025 21:30
Suivez nous...