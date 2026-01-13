recherche
"Télématin" mercredi 14 janvier 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 13 janvier 2026 172
Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 14 janvier 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 14 janvier 2026 :

07:15 Nicolas Domenach, directeur de la rédaction du « Nouveau Magazine littéraire », co-auteur de « Néron à l'Elysée, comment il a tout gâché » chez Albin Michel.

07:40 Les 4 vérités : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale.

09:00 Karen Cheryl.

Suivez nous...