"Télématin" mercredi 14 janvier 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 14 janvier 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 14 janvier 2026 :

07:15 Nicolas Domenach, directeur de la rédaction du « Nouveau Magazine littéraire », co-auteur de « Néron à l'Elysée, comment il a tout gâché » chez Albin Michel.

07:40 Les 4 vérités : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale.

09:00 Karen Cheryl.