"Télématin" mercredi 14 janvier 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 14 janvier 2026 :
07:15 Nicolas Domenach, directeur de la rédaction du « Nouveau Magazine littéraire », co-auteur de « Néron à l'Elysée, comment il a tout gâché » chez Albin Michel.
07:40 Les 4 vérités : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale.
09:00 Karen Cheryl.