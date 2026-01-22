recherche
"Télématin" vendredi 23 janvier 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" vendredi 23 janvier 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant et Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 23 janvier 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 23 janvier 2026 :

07:15 Frédéric Denhez, journaliste spécialiste de l’environnement à Marianne.

07:40 Les 4 vérités : Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités.

09:00 Fred Testot, pour la fiction « Bêtes de flic » diffusée vendredi soir sur France 2.

Suivez nous...