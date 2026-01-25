Bonjour ! La Matinale TF1 lundi 26 janvier 2026, les invités de Bruce Toussaint

Lundi 26 janvier 2026 à partir de 06:55, Bruce Toussaint présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Du lundi au vendredi, Bruce Toussaint et son équipe s’intéressent aux grands sujets d’actualité et reçoivent en direct les principaux témoins du jour, journalistes, analystes politiques, acteurs de l’info en plateau.

Les invités reçus lundi 26 janvier 2026 :

07:35 En toute franchise

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

09:15 L'interview du petit-déjeuner

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.