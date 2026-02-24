"Télématin" mercredi 25 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 25 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 25 février 2026 :

07:15 Mathis Desloges, triple médaillé en ski de fond aux JO de Milan Cortina et porte-drapeau de la délégation française.

07:40 Les 4 vérités : Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale.

09:00 Danièle Gilbert.