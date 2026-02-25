"Télématin" jeudi 26 février 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 jeudi 26 février 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” jeudi 26 février 2026 :

07:15 Marc Kerangueven, producteur de choux-fleurs et président du Cerafel.

Les 4 vérités : Jean-Philippe Tanguy, député RN de la somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée.

09:00 Catherine Jacob et Philippe Lellouche.