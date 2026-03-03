recherche
Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 4 mars 2026, les invités de Maud Descamps

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 3 mars 2026 238
Bonjour ! La Matinale TF1 mercredi 4 mars 2026, les invités de Maud Descamps

Mercredi 4 mars 2026 à partir de 06:55, Maud Descamps présentera en direct un nouveau numéro de "Bonjour !" la première tranche matinale d'information de TF1.

"Bonjour ! La Matinale TF1", est désormais le premier rendez-vous d’information de la journée sur TF1.

Maud Descamps et sa bande de chroniqueurs apporteront convivialité et bonne humeur, avec tous les correspondants de la rédaction en direct en région.

Les invités du mercredi 4 mars 2026 :

07:35 En toute franchise  :

Éléonore Caroit, ministre chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger.

09:10 L'interview du petit-déjeuner :

Aucun invité n'a été communiqué par la chaîne.

Dernière modification le mardi, 03 mars 2026 20:36
