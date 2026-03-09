recherche
Numéro spécial de "L'Événement" consacré à la guerre en Iran mardi 10 mars 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 9 mars 2026 189
Numéro spécial de "L'Événement" consacré à la guerre en Iran mardi 10 mars 2026 sur France 2

Face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient et ses répercussions internationales, la rédaction nationale de France Télévisions propose un numéro exceptionnel de L'Événement, mardi 10 mars en direct, après le Journal de 20h sur France 2.

Présenté par Caroline Roux, L'Evénement proposera décryptages, analyses et reportages exclusifs pour comprendre les enjeux géopolitiques, humanitaires et diplomatiques de cette crise majeure.

Quel avenir pour l'Iran ? Quelles conséquences pour les pays de la région, mais aussi pour la France ? Quel impact sur l'économie et le portefeuille des Français ?

Aux côtés de Caroline Roux, de nombreux invités en plateau, mais aussi les envoyés spéciaux et correspondants de la rédaction nationale de France Télévisions, interviendront en direct depuis les zones de conflits, les États-Unis et l'Europe pour apporter leurs éclairages.

Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères sera l'un des invités de Caroline Roux.

Ce numéro exceptionnel de "L’Evénement" sera suivie de la rediffusion du documentaire « Iran, Israël et la bombe ».

En conséquence, "Le Grand échiquier" qui proposait un hommage à Serge Gainsbourg et "Le Comedy club express" sont déprogrammés et seront diffusés ultérieurement.

