Décès de l'acteur Bruno Salomone connu pour son rôle dans la série "Fais pas ci, fais pas ça" de France 2

L'acteur Bruno Salomone, notamment connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série "Fais pas ci, fais pas ça" de France 2, est décédé. L'annonce a été faite par son agent ce dimanche 15 mars, au nom de sa famille.

"C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone" à l'âge de 55 ans, a indiqué Laurent Grégoire à l'AFP. "Il s'est éteint ce dimanche 15 mars après s'être battu contre une longue maladie".

Bruno Salomone s'est fait connaître dans les années 90 en remportant l'émission Graines de star. Peu après, il a co-fondé la troupe des Nous C Nous aux côtés de Jean Dujardin, Éric Collado, Éric Massot et Emmanuel Joucla. C’est à cette époque qu’il crée le personnage du surfeur Brice de Nice qu’il cèdera plus tard à Jean Dujardin.

Si Bruno Salomone était déjà identifié par le public, il devient une véritable star du petit écran grâce à la série culte "Fais pas ci, fais pas ça" diffusée de 2007 à 2017 sur France 2. Il y incarnait Denis Bouley, le père "cool", adepte de la psychologie positive, et souvent un peu dépassé. Ce rôle lui a permis de montrer une palette de jeu plus tendre et nuancée, tout en restant profondément comique.

Au-delà de son visage, Bruno Salomone est une voix célèbre. En doublage, il prête sa voix à de nombreux films d'animation, notamment pour le personnage de Syndrome dans Les Indestructibles. Il était également la voix off du jeu "Burger Quiz" d'Alain Chabat.

Sur scène, il a écrit et interprété plusieurs spectacles, dont Euphorique (2016), où il raconte l'histoire d'un homme qui rit tout le temps, confirmant son goût pour les concepts originaux et la performance physique.