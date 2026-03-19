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"L'Événement" en direct de Marseille, débat entre Benoît Payan et Franck Allisio ce soir sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 mars 2026 113
"L'Événement" en direct de Marseille, débat entre Benoît Payan et Franck Allisio ce soir sur France 2

Programmé, puis déprogrammé pour être reprogrammé, le numéro spécial de "L'Événement" en direct de Marseille sera diffusé ce jeudi 19 mars 2026 à partir de 20:40.

Le 2ème tour des municipales 2026 à Marseille est considéré comme l’un des scrutins locaux les plus importants en France. Les enjeux dépassent largement la ville elle-même.

Le maire sortant Benoît Payan (DVG) est au coude-à-coude avec Franck Allisio (Rassemblement national). Ils tournent autour de 35 % chacun au 1er tour, ce qui rend le second tour totalement ouvert.

Une victoire du RN à Marseille serait historique et un signal politique fort avant la présidentielle de 2027.

En direct de Marselle, Caroline Roux reçoit Benoît Payan et Franck Allisio pour un débat exclusif.

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