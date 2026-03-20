Municipales 2026 : Soirée spéciale 2ème tour sur France 2 dimanche 22 mars 2026

Dimanche 22 mars, France 2 proposera une soirée électorale dès 18:45, présentée par Léa Salamé et Laurent Delahousse, pour faire vivre les résultats des deux tours de ce scrutin.

Estimations, résultats, analyses, et les premières réactions avec les éditorialistes et les invités en plateau.

Benjamin Duhamel, de France Inter, analysera les enjeux et résultats.

Tout au long de la soirée, les envoyés spéciaux de France Télévisions interviendront en duplex depuis différentes villes de France pour nous faire vivre les coulisses de cette élection.

Les équipes de la rédaction de France Télévisions seront mobilisées pour décrypter les enjeux de ces deux tours et comprendre comment les Français vivent cette élection, grâce à un dispositif exceptionnel au cœur de l'événement, partout en France.