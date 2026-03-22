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"Télématin" lundi 23 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 134
"Télématin" lundi 23 mars 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 23 mars 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 23 mars 2026 :

07:15 

Adélaïde Zulfikarpasic, directrice générale du Pôle Société d'Ipsos bva.

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne.

Jeff Wittenberg, éditorialiste politique France TV.

07:40 Les 4 vérités : 

Marine Tondelier, secrétaire nationale EELV.

09:00 Culture

Gilbert Montagné, chanteur.

Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 22:42
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