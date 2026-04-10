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Tatiana Silva quitte le Groupe TF1, elle présentera sa dernière météo dimanche soir

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 192
Tatiana Silva quitte le Groupe TF1, elle présentera sa dernière météo dimanche soir

Visage de la météo de TF1 depuis dix ans, Tatiana Silva vient d'annoncer qu'elle quittait le Groupe TF1 pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

C'est en mars 2017 que Tatiana Silva a rejoint TF1 et LCI.

Elle a succédé à Catherine Laborde pour présenter les bulletins météo, rejoignant ainsi l'équipe menée par Évelyne Dhéliat.

Tatiana Silva s'est rapidement imposé grâce à son professionnalisme et sa maîtrise des directs, terminant chaque bulletin météo avec ces mots « Et surtout, prenez bien soin de vous... », une petite signature empreinte de bienveillance qui est devenue sa marque de fabrique.

Le Groupe TF1 lui a confié rapidement la présentation de plusieurs magazines emblématiques sur ses différentes antennes comme le magazine "90' Enquêtes" sur TMC, succédant à Carole Rousseau et Les Docs du week-end sur TF1.

Tatiana Silva adresse ses remerciements sincères à la direction et aux équipes avec lesquelles elle a eu tant de plaisir à travailler.

Tatiana Silva présentera son dernier bulletin météo dimanche soir sur TF1 après le Journal de 20 Heures.

Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 18:32
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