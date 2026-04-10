Tatiana Silva quitte le Groupe TF1, elle présentera sa dernière météo dimanche soir

C'est en mars 2017 que Tatiana Silva a rejoint TF1 et LCI.
Elle a succédé à Catherine Laborde pour présenter les bulletins météo, rejoignant ainsi l'équipe menée par Évelyne Dhéliat.
Tatiana Silva s'est rapidement imposé grâce à son professionnalisme et sa maîtrise des directs, terminant chaque bulletin météo avec ces mots « Et surtout, prenez bien soin de vous... », une petite signature empreinte de bienveillance qui est devenue sa marque de fabrique.
Le Groupe TF1 lui a confié rapidement la présentation de plusieurs magazines emblématiques sur ses différentes antennes comme le magazine "90' Enquêtes" sur TMC, succédant à Carole Rousseau et Les Docs du week-end sur TF1.
Tatiana Silva adresse ses remerciements sincères à la direction et aux équipes avec lesquelles elle a eu tant de plaisir à travailler.
Tatiana Silva présentera son dernier bulletin météo dimanche soir sur TF1 après le Journal de 20 Heures.