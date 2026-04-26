"Télématin" lundi 27 avril 2026, les invités de Louise Ekland & Cédric Dandeville sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 27 avril 2026 :
L'invité du jour
Xavier Demauzoy, avocat expert en droit de l’immobilier et des meublés touristiques.
Les 4 vérités
Boris Vallaud, député des Landes, président du groupe PS à l'Assemblée Nationale.
Culture
Camille Cerf.