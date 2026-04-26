"Télématin" lundi 27 avril 2026, les invités de Louise Ekland & Cédric Dandeville sur France 2

Louise Ekland & Cédric Dandeville vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 27 avril 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 27 avril 2026 :

L'invité du jour

Xavier Demauzoy, avocat expert en droit de l’immobilier et des meublés touristiques.

Les 4 vérités

Boris Vallaud, député des Landes, président du groupe PS à l'Assemblée Nationale.

Culture

Camille Cerf.