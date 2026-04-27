9ème saison de "Votre plus beau marché", voici les 24 marchés en compétition sur TF1

Ce lundi 27 avril, Marie-Sophie Lacarrau a dévoilé dans le Journal de 13H de TF1, la liste des marchés en compétition pour l'édition 2026 de "Votre Plus Beau Marché". Voici comment voter...

Ces 24 marchés en compétition ont été sélectionnés par les correspondants de TF1, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.

C'est désormais à vous, téléspectateurs de TF1, de trancher, le vote national est ouvert sur le site votreplusbeaumarché.fr.

Chaque jour à la fin du JT de 13H, durant la première phase de vote, les téléspectateurs pourront découvrir en images les 24 marchés candidats.

Puis, lors de la seconde phase, les 10 finalistes feront l'objet de reportages dédiés.

Enfin, les 3 derniers marchés toujours en lice seront départagés par le Super Jury, composé de trois personnalités publiques et trois téléspectateurs tirés au sort.

Qui succèdera à Béziers, lauréat de la huitième édition en 2025 ?

Les 24 marchés en compétition pour l'édition 2026 :

Alsace : marché de Soultz

Antilles-Guyane : marché de Sainte-Anne en Guadeloupe

Aquitaine : marché de Villeréal

Auvergne : marché de Maurs

Basse-Normandie : marché de Cabourg

Bourgogne : marché de Louhans-Chateaurenaud

Bretagne : marché de Roscoff

Centre : marché d'Amboise

Champagne-Ardenne : marché de Rethel

Corse : marché d'Ajaccio

Franche-Comté : marché des Halles de Dole

Haute-Normandie : marché des Halles de Buchy

Île-de-France : marché de la Halle de Milly-la-Forêt

Languedoc-Roussillon : marché des Halles de Sète

Limousin : marché de Boussac

Lorraine : marché couvert de Verdun

Midi-Pyrénées : marché de Prayssac

Nord-Pas-de-Calais : marché de Hesdin-la-Forêt

Provence-Alpes-Côte d'Azur : marché de Saint-Rémy-de-Provence

Pays de la Loire : marché de Jard-sur-Mer

Picardie : marché de Saint-Valery-sur-Somme

Poitou-Charentes : marché des Halles de Melle

La Réunion : marché forain de Saint-Leu

Rhône-Alpes : marché de La Mure