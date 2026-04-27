9ème saison de "Votre plus beau marché", voici les 24 marchés en compétition sur TF1

Ces 24 marchés en compétition ont été sélectionnés par les correspondants de TF1, en partenariat avec la presse quotidienne régionale.
C'est désormais à vous, téléspectateurs de TF1, de trancher, le vote national est ouvert sur le site votreplusbeaumarché.fr.
Chaque jour à la fin du JT de 13H, durant la première phase de vote, les téléspectateurs pourront découvrir en images les 24 marchés candidats.
Puis, lors de la seconde phase, les 10 finalistes feront l'objet de reportages dédiés.
Enfin, les 3 derniers marchés toujours en lice seront départagés par le Super Jury, composé de trois personnalités publiques et trois téléspectateurs tirés au sort.
Qui succèdera à Béziers, lauréat de la huitième édition en 2025 ?
Les 24 marchés en compétition pour l'édition 2026 :
Alsace : marché de Soultz
Antilles-Guyane : marché de Sainte-Anne en Guadeloupe
Aquitaine : marché de Villeréal
Auvergne : marché de Maurs
Basse-Normandie : marché de Cabourg
Bourgogne : marché de Louhans-Chateaurenaud
Bretagne : marché de Roscoff
Centre : marché d'Amboise
Champagne-Ardenne : marché de Rethel
Corse : marché d'Ajaccio
Franche-Comté : marché des Halles de Dole
Haute-Normandie : marché des Halles de Buchy
Île-de-France : marché de la Halle de Milly-la-Forêt
Languedoc-Roussillon : marché des Halles de Sète
Limousin : marché de Boussac
Lorraine : marché couvert de Verdun
Midi-Pyrénées : marché de Prayssac
Nord-Pas-de-Calais : marché de Hesdin-la-Forêt
Provence-Alpes-Côte d'Azur : marché de Saint-Rémy-de-Provence
Pays de la Loire : marché de Jard-sur-Mer
Picardie : marché de Saint-Valery-sur-Somme
Poitou-Charentes : marché des Halles de Melle
La Réunion : marché forain de Saint-Leu
Rhône-Alpes : marché de La Mure