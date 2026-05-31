"Grands Reportages" : Abus, malfaçons, les arnaques de l'immobilier (épisode 1) dimanche 31 mai 2026 sur TF1

Dimanche 31 mai 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera le premier épisode de la série documentaire « Abus, malfaçons... les arnaques de l'immobilier » réalisée par Agathe Soleranski et Lucie Boudaud.

Vices dissimulés, arnaques, retards et malfaçons… L’univers de l’immobilier peut s’avérer parfois impitoyable. Et quand il s’agit d’obtenir réparation, le rapport de force est souvent inégal.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a enquêté sur la face cachée de ce secteur aux côtés d’acheteurs embourbés dans leurs travaux, de propriétaires lésés par certains promoteurs ou artisans peu scrupuleux, ou de victimes de mauvais investissements.

Dans ce premier épisode :

A 74 ans, Jean-Paul, ambulancier à la retraite, rêvait de faire construire sa maison pour terminer ses jours avec sa femme Nadine. Il pensait aussi laisser ce bien en héritage à ses enfants. Mais le constructeur a abandonné le chantier en cours de route et s’est envolé sans laisser d’adresse, avec les 130 000€ d’acompte du retraité. Aujourd’hui, Jean-Paul se retrouve avec un chantier truffé de malfaçons qui lui coûte très cher. “Il faut retrouver ses voleurs, y a pas d’autre choix .” Il va se faire accompagner par Raynald Herbette, un expert en bâtiment, inquiet de l’état de ce projet : « C’est du travail de sagouin ! »

Lorsqu’ Estelle a acheté son appartement dans une résidence HLM neuve elle pensait éviter les ennuis. Mais l’état du bâtiment s’est rapidement dégradé. L’immeuble prend l’eau, et les infiltrations et les fissures sont un petit peu partout “Tous les jours, j'observe la fissure pour voir si elle a bougé, je vais finir chez la voisine, .” Avec les autres copropriétaires, ils vont passer à l’attaque. Rendez-vous est pris avec les responsables de la construction.

Pour leurs travaux de rénovation, Olga et Sylvain, ont fait confiance à une nouvelle plateforme de courtiers en travaux, garantissant les meilleurs artisans. Mais après de nombreuses malfaçons et 52 000€ investis, dont 20 000 de commission pour la plateforme, ils ont mis fin à leur contrat. Les artisans faisaient n’importe quoi. Ils doivent maintenant trouver une solution financière pour finir le chantier. “Cette rénovation, c'est une déception totale une catastrophe !”. L'équipe de "Grand Reportages" a enquêté, en tentant de se faire embaucher, sur les méthodes de cette plateforme de courtage dite innovante.

Il y a quelques années, Esther et Camille ont visité des appartements pour les louer. Un investissement locatif censé être rentable…d’après le marchand de biens. Mais en réalité, l’individu leur a vendu un autre lot en ruines. “La personne qui nous l'a vendu, nous a fait passer par un notaire qu'il connaissait très bien, c’était le notaire au service de l’escroc”. Une arnaque qui les a ruinées. Et elles sont loin d’être les seules : une dizaine d’autres victimes cherchent encore celui que l’on surnomme désormais “Le Madoff de Vichy”...