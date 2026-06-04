"Télématin" vendredi 5 juin 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 5 juin 2026 :
L'invité du jour
Sébastien Aguilar, policier scientifique, expert en scène de crime auprès de la cour d'appel de Paris.
Les 4 vérités
Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des solidarités.
Culture
Louis Chedid.