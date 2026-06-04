"Télématin" vendredi 5 juin 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 vendredi 5 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 5 juin 2026 :

L'invité du jour

Sébastien Aguilar, policier scientifique, expert en scène de crime auprès de la cour d'appel de Paris.

Les 4 vérités

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des solidarités.

Culture

Louis Chedid.