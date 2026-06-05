Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin invité du JT de 20H de TF1 ce vendredi 5 juin 2026

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sera l'invité ce vendredi 5 juin 2026 soir du 20H de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray.

Cette intervention intervient dans un contexte de forte émotion après la découverte d’un corps dans le Gers, vraisemblablement celui de la jeune Lyhanna, âgée de 11 ans.

L’enquête a mis en lumière plusieurs signalements et plaintes visant le principal suspect, relançant le débat sur le fonctionnement de la chaîne judiciaire et la prise en compte des alertes concernant les mineurs.

Au cours de cet entretien très attendu, le ministre devrait détailler les premières mesures envisagées par le gouvernement pour renforcer la protection des enfants et améliorer la coordination entre les différents acteurs de la justice et des forces de l’ordre. Les questions relatives au suivi des plaintes, aux délais de traitement des procédures et à la prévention de la récidive devraient également être abordées.

En direct sur le plateau du Journal de 20 Heures de TF1, Gérald Darmanin répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray.