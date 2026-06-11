"Télématin" vendredi 12 juin 2026, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” vendredi 12 juin 2026 :
L'invitée du jour
Solène Podevin-Favre, présidente de l'Association Face à l'Inceste.
Les 4 vérités
Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.
Culture
Antoine de Caunes.