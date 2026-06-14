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G7 : Emmanuel Macron invité du JT de 13H de TF1 lundi 15 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 juin 2026 305
G7 : Emmanuel Macron invité du JT de 13H de TF1 lundi 15 juin 2026

Le président de la République, Emmanuel Macron, sera l'invité du journal de 13H de TF1 ce lundi 15 juin.

Le sommet du G7 s'ouvre ce 15 juin à Évian, en Haute-Savoie, sous la présidence de la France.

Pendant trois jours, Emmanuel Macron recevra les dirigeants des principales puissances économiques afin d'échanger sur les grands défis internationaux. Les discussions porteront notamment sur la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient, la croissance économique mondiale, l'intelligence artificielle et la sécurité internationale.

Pour le chef de l'État français, ce rendez-vous diplomatique constitue une occasion de promouvoir le dialogue entre les grandes puissances et de renforcer la coopération face aux crises actuelles.

En direct d'Evian, Emmanuel Macron répondra en direct aux questions de Marie-Sophie Lacarrau, également présente sur place.

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