"Télématin" lundi 15 juin 2026, les invités de Maya Lauqué & Damien Thévenot sur France 2

Maya Lauqué et Damien Thévenot vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 15 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 15 juin 2026 :

L'invité du jour

Anthony Bellanger, journaliste spécialiste des questions internationales.

Les 4 vérités :

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale et députée du Val de Marne.

Culture

Olivier de Benoist.