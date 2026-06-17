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"L'Evénement" : entretien exclusif avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi 18 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 juin 2026 69
"L'Evénement" : entretien exclusif avec Emmanuel Macron sur France 2 jeudi 18 juin 2026

Soirée spéciale l’Événement ce jeudi 18 juin sur France 2. Le président de la République, Emmanuel Macron accordera, une interview exclusive à France Télévisions.

Face à Caroline Roux, le chef de l’État sera interrogé sur les principaux dossiers internationaux du moment. Après l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, la paix est-elle enfin à portée de main ? Le détroit d’Ormuz va-t-il rouvrir, avec des conséquences sur les prix du carburant et l’économie mondiale ?

La situation au Proche-Orient sera également au cœur des échanges, alors que les tensions persistent entre Israël et le Liban. Emmanuel Macron détaillera sa vision pour favoriser une stabilisation durable dans la région.

Autre sujet majeur : les perspectives économiques mondiales, au moment où les dirigeants du G7 sont réunis à Évian. Croissance, commerce international, énergie et coopération entre les grandes puissances figureront parmi les thèmes abordés.

Au cours de cette émission spéciale, Emmanuel Macron répondra en direct aux questions de Caroline Roux, dans un entretien attendu qui sera diffusé juste après le Journal de 20 Heures sur France 2.

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