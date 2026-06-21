"Télématin" lundi 22 juin 2026, les invités de Damien Thévenot sur France 2

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.
Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.
Les invités reçus dans “Télématin” lundi 22 juin 2026 :
L'invité
Marc-André Selosse, biologiste, spécialiste en botanique et professeur au Muséum national d’histoire naturelle.
Les 4 vérités
François Bayrou, ancien Premier ministre et président du MoDem.
Culture
Sidonie Bonnec.