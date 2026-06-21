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"Télématin" lundi 22 juin 2026, les invités de Damien Thévenot sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 305
"Télématin" lundi 22 juin 2026, les invités de Damien Thévenot sur France 2

Damien Thévenot vous donne rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 17 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 22 juin 2026 :

L'invité

Marc-André Selosse, biologiste, spécialiste en botanique et professeur au Muséum national d’histoire naturelle.

Les 4 vérités 

François Bayrou, ancien Premier ministre et président du MoDem.

Culture

Sidonie Bonnec.

Dernière modification le dimanche, 21 juin 2026 20:57
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&quot;Bonjour ! Avec vous&quot; lundi 22 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

"Bonjour ! Avec vous" lundi 22 juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

21 juin 2026 - 21:00

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