"Télématin" lundi 22 juin 2026, les invités de Damien Thévenot sur France 2

Damien Thévenot vous donne rendez-vous en direct sur France 2 mercredi 17 juin 2026 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7, "Télématin" dynamise vos réveils.

Chaque jour, les chroniqueurs de "Télématin" vous proposent des rubriques régulières entrecoupées toutes les 30 minutes de journaux d’actualité.

Les invités reçus dans “Télématin” lundi 22 juin 2026 :

L'invité

Marc-André Selosse, biologiste, spécialiste en botanique et professeur au Muséum national d’histoire naturelle.

Les 4 vérités

François Bayrou, ancien Premier ministre et président du MoDem.

Culture

Sidonie Bonnec.