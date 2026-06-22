Gérald Darmanin invité du 20 Heures de TF1 ce lundi 22 juin 2026

Ce lundi 22 juin 2026, Gérald Darmanin, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sera l’invité du Journal de 20H de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est attendu ce lundi soir au journal de 20 heures de TF1 dans un contexte particulièrement sensible pour l'institution judiciaire. Depuis plusieurs semaines, l'affaire Lyhanna, une fillette de 11 ans retrouvée morte dans le Gers, suscite une vive émotion dans tout le pays et relance le débat sur les défaillances de la chaîne pénale.

Au cœur des interrogations figurent les nombreuses plaintes et signalements visant le principal suspect avant les faits. Plusieurs enquêtes administratives ont été lancées afin de déterminer comment ces alertes ont été traitées et pourquoi elles n'ont pas permis d'empêcher le drame.

Face à la gravité de l'affaire, Gérald Darmanin a reconnu publiquement l'existence de dysfonctionnements au sein des services de l'État. Le garde des Sceaux a présenté ses excuses à la famille de la victime et affirmé sa volonté de tirer toutes les conséquences des conclusions des inspections en cours.

Lors de son intervention au 20H de TF1 ce soir, le ministre reviendra sur les premiers résultats des enquêtes administratives remis au gouvernement et répondra aux questions de Gilles Bouleau.